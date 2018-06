Volgend jaar geen Linda's Zomerweek op televisie

Dat vertelde De Mol donderdag in RTL Boulevard. "Dit heeft niets te maken met het feit of ik bij RTL blijf of niet", zei ze in reactie op geruchten over een mogelijke overstap naar SBS.

"Ik ga deze zomer een film maken en daarom heb ik voor mijn doen een korte vakantie." De Mol neemt hiervoor wat extra rust.

De opnamen voor het komende, zesde seizoen van Linda's Zomerweek zijn in volle gang. BN'ers als Ilse Warringa, Kjeld Nuis, Sophie Hilbrand en Johan Derksen zijn daarbij te gast. Het programma wordt uitgezonden in augustus.