Olcay Gulsen en Herman den Blijker presenteren klusprogramma

De opnames in en rondom de voormalige school in de Afrikaanderwijk starten rond 1 juli en worden ruim een half jaar later afgerond. De presentatie van het programma wordt verzorgd door Herman den Blijker en Olcay Gulsen.

De selectieprocedure, maar ook de verbouwingen in het schoolgebouw, worden gefilmd door cameraploegen die regelmatig aanwezig zijn. Zij filmen alle bouwontwikkelingen. Naast de ontwikkelingen in en rondom het gebouw wordt er een beeld van de Afrikaanderwijk en de stad Rotterdam neergezet. Het kopen van een woning verplicht tot deelname aan het televisieprogramma.

De zes potentiële kopers worden geselecteerd op basis van hun creatieve en originele verbouwplannen. Daarna gaan de nieuwe eigenaren zelf aan de slag om hun droomwensen te realiseren.

Culinair

Dit is het eerste programma dat chefkok Den Blijker presenteert dat niets te maken heeft met de culinaire wereld. Eerder was hij onder meer te zien in The Taste en Herrie in de keuken.

Gulsen, vooral bekend van het inmiddels failliete modelabel Supertrash, was eerder als deelnemer in Wie is de Mol? en als deskundige in RTL Boulevard te zien.