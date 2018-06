Schadevergoeding Rebel Wilson in lasterzaak valt fors lager uit

De rechter oordeelde in het hoger beroep dat door het Australische mediabedrijf was aangevraagd dat het bewijs van Wilson "niet voldoende" was, schrijft CNN.

Ook was de rechter "niet in staat om vast te stellen dat er een oorzakelijk verband tussen de lasterlijke publicaties waarvoor Bauer verantwoordelijk was en de geleden schade was".

In juni 2017 oordeelde de rechter nog dat het mediabedrijf de carrière van Wilson had geschaad door valse informatie over haar te verspreiden. In Bauer Media werden in 2015 acht artikelen gepubliceerd over de Pitch Perfect-actrice, waarin stond dat ze had gelogen over haar echte naam, haar leeftijd en haar jeugd in Australië.

Wilson, die vanwege filmopnames niet bij de uitspraak aanwezig was, had in een eerder stadium al aangegeven het geld aan een goed doel te doneren.