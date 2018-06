Rutger Castricum wil meer dan 'hijgerige nieuwsjager' zijn

"Het provoceren zit diep, dus het zit er heus nog wel, maar het is niet alleen dat. Er is meer", aldus Castricum in gesprek met het AD.

Tijdens het WK voetbal is hij te zien in Marokko op 1, waarin hij drie Marokkaanse generaties volgt die samen voetbal kijken. Daarnaast is hij bezig met de productie van Weg met de buren; een mix tussen Bonje met de Buren en De Rijdende Rechter. Zijn kenmerkende wijze van nieuwsjagen en mensen opruien, staan daarbij op een lager pitje.

"Deze rol beviel me wel. Je wordt ook ouder, hè. Ik heb kinderen. De oude Rutger is er zeker nog wel, maar je maakt een ontwikkeling door, bent minder bezig met effectbejag. Het is allemaal minder rauw, ik ga nu meer de diepte in. En ik scoor hogere kijkcijfers dan ooit", zegt Castricum in gesprek met de krant.

De 39-jarige journalist heeft zodoende net als de zender PowNed een koerswijziging ondergaan. "PowNews hebben we zelf beëindigd", gaat Castricum verder. "We wilden onszelf opnieuw uitvinden, verbreden op tv en met PowNews volledig op online richten."