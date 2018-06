Mediavertrouwen in Nederland 'onverminderd groot'

Dat blijkt uit de mediamonitor van het Commissariaat voor de Media en Reuters Digital News Report. Voor het onderzoek werd het mediagebruik in 37 landen onderzocht.

Een van de stellingen die de respondenten werd voorgelegd was 'je kunt de meeste nieuwsmedia (in mijn land) meestal vertrouwen'. 59 procent van de ondervraagde Nederlanders was het daarmee eens. Ons land staat daarmee op een gedeelde tweede plek met Brazilië, achter Portugal en Finland (62 procent).

In geen ander onderzocht land blijkt het actieve wantrouwen in de media zo laag als in Nederland. Ongeveer een op de tien Nederlanders vindt dat het merendeel van het nieuws niet te vertrouwen is. Een derde maakt zich 'veel of extreem veel' zorgen over nepnieuws op het internet - het laagste percentage van de 37 onderzochte landen.

Dat vertrouwen lijkt te maken te hebben met het feit dat Nederlanders bij hun nieuwsconsumptie maar weinig nepnieuws tegenkomen. Het waargenomen nepnieuws is het laagst van alle onderzochte landen.

Van de nieuwsmerken wordt in het NOS Nieuws door Nederlanders het meeste vertrouwen uitgesproken, maar ook RTL Nieuws en NU.nl scoren hoog.

Betalen

Hoewel Facebook vooralsnog voor relatief weinig Nederlanders een primaire nieuwsbron is, blijft het volgens de onderzoekers "de vraag of dit in de toekomst zo blijft". Nederlanders zouden namelijk weinig bereid zijn om voor online nieuws te betalen, hoewel het vertrouwen in sociale media veel lager is dan in redactionele nieuwsmedia.

"Aanzienlijk groter is de bereidheid om reclame te blokkeren. Als deze houding niet verandert, ontstaat de vraag hoe het rijke aanbod aan nieuws in de toekomst kan worden gefinancierd", schrijft het Commissariaat voor de Media in het rapport.

Overigens blijkt uit het onderzoek dat het idee dat jongeren alleen nog via sociale media in contact komen met nieuwsverhalen nergens op gebaseerd is. "De voornaamste toegangspunten tot online nieuws zijn ook voor jongeren nog steeds de nieuwswebsites. Zo geeft de helft van de jongeren aan in de laatste 24 uur een nieuwsapp te hebben gebruikt."