Tuinman Rob Verlinden laat televisiewerk achter zich

De 68-jarige Verlinden laat het tuinwerk achter zich, maar blijft nog wel betrokken bij het televisieprogramma. Het programma gaat verder onder de naam De grote tuinverbouwing. "Het fysieke werk in de tuin is voorbij. Het is goed zo", zegt Verlinden in gesprek met het AD.

Ivo Putman is de vervanger van Verlinden in het programma over tuinieren. "Het is een geoliede machine, mijn collega's gaan het allemaal makkelijk redden. Ook mijn opvolger Ivo is goed klaargestoomd. Hij heeft er zin in, maar moet nu wel zijn eigen karakter gaan vormen in het programma. Hij aapt mij nog weleens na, maar moet vooral lekker zichzelf zijn."

De invulling van de 39ste aflevering van Robs grote tuinverbouwing was voor de tuinman zelf een verrassing. "De laatste aflevering heb ik wel grotendeels zelf gemaakt. Ik ben er heel trots op, al zaten de opnames ook voor mij vol met verrassingen. Zo ben ik onder meer ereburger van Almere geworden."

Verlinden werd bekend als tuinman bij het televisieprogramma Eigen Huis & Tuin. Het programma werd in 1993 voor het eerst uitgezonden met Manuëla Kemp als presentator en Nico Zwinkels als klusser.

Genieten

Zijn vriend Robert Weijers is blij dat Verlinden nu van zijn pensioen kan gaan genieten. "Robert zei tegen mij: 'We hebben die camper niet voor niks. Ik wil meer van de wereld zien. Lekker samen rondrijden en genieten.' Ik heb toen besloten: nu moet ik gaan genieten. Het is de hoogste tijd. Voor mezelf, maar ook voor mijn partner."

De tuinman is nog altijd herstellende van een longvliesontsteking. Deze ontsteking is hij opgelopen doordat hij te lang heeft doorgewerkt met een longontsteking. "Ik heb een flinke klap gekregen, waardoor ik ook functies in mijn spieren ben verloren. Gelukkig heb ik nu tijd om te ontspannen."