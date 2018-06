André van Duin had niet gerekend op 'tweede televisiejeugd'

"Vijftig jaar heb ik allemaal flauwekul verkocht, en dat was hartstikke leuk, maar ik had m'n carrière eigenlijk al zo'n beetje afgesloten", vertelt de komiek in Het Parool.

Zijn 'nieuwe carrière' begon bij Heel Holland bakt, waarvoor hij werd gevraagd omdat Martine Bijl ziek werd. "Ik was zeer verbaasd, want ik was helemaal geen presentator. Ik moest er ook wel even met haar over praten, Martine is een goede vriendin. Maar ze vond het juist enig als ik dat zou gaan doen - en zelfs een geruststelling."

De 71-jarige Van Duin, die ook te zien was in dramaserie Het geheime dagboek van Hendrik Groen, zegt zich eigenlijk jarenlang te hebben verscholen achter de verschillende typetjes die hij speelde als komiek.

"Je kunt je heel veel permitteren op die manier. In de Dik Voormekaar Show beledigden we ook iedereen, maar dat nam toch niemand serieus omdat typetjes dat deden. Als André van Duin iets zegt, wordt je dat persoonlijk aangerekend. Dat ik nu als mezelf net zo populair ben als vroeger, is een hele verrassing."