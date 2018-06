Gerard Joling en Gordon samen aan de slag als coaches The Voice Senior

"Ik denk wel dat mensen thuis denken: hoe kan het nou dat ze weer samen op een stoel zitten?", zei Gordon vrijdag in RTL Boulevard. "Nou, dat is dan toch echt de boter of heel veel geld. En ik denk het laatste, laten we eerlijk zijn", reageerde Gerard meteen.

Volgens Joling was al "heel lang" duidelijk dat hij en Gordon weer een duo zouden worden. "We hebben lang ons mond moeten houden, dat is ook al knap", grapte de zanger. "Ik ben ongelofelijk trots dat we dit mogen doen, met name voor de senioren."

Eerder reageerde ook presentator Martijn Krabbé op de geruchten rondom het meewerken van de twee aan de talentenjacht. "Daar is nog geen duidelijkheid over. Volgens mij zijn ze nog met elkaar in gesprek", zei hij in de ochtendshow van Edwin Evers bij Radio 538.

De eerste aflevering van The Voice Senior staat gepland voor 24 augustus.