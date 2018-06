Amerikaanse topkok en auteur Anthony Bourdain (61) overleden

CNN bevestigt het overlijden van de topkok. Het zou om zelfmoord gaan. "Met buitengewone droefenis kunnen wij bevestigen dat onze vriend en collega Anthony Bourdain is overleden", schrijft de zender.

"Zijn liefde voor avontuur, nieuwe vrienden maken, lekker eten en drinken en zijn opmerkelijke verhalen over de wereld, maakten hem een unieke verhalenverteller. Zijn talenten hebben ons altijd verwonderd en we gaan hem vreselijk missen. Onze gedachten gaan tijdens deze onbeschrijfelijk moeilijke tijd uit naar zijn dochter en de rest van zijn familie."

Volgens CNN was Bourdain in Frankrijk vanwege werk. Hij werkte volgens diverse media aan een documentaire. De Franse kok Eric Ripert, met wie Bourdain goed bevriend was, zou hem in zijn hotelkamer in Parijs gevonden hebben.

Drugsverleden

Bourdain maakte geen geheim van zijn drugsverleden. In zijn bestseller Kitchen Confidential, in het Nederlands vertaald als Keukenconfessies, sprak hij openlijk over zijn geschiedenis met heroïne, cocaïne en lsd. Ook schreef hij over het vele drugsgebruik onder horecapersoneel.

Het succes van het boek leidde tot de sitcom Kitchen Confidential, die in 2005 werd uitgezonden. Het personage Jack Bourdain uit de serie is losjes gebaseerd op de topkok.

Reisseries

Bourdain maakte ook vele reisseries, onder meer voor Food Network en Travel Channel. In programma's als A Cook's Tour en Anthony Bourdain: No Reservations reisde hij de wereld rond en vertelde hij over diverse wereldkeukens.

Bij 24Kitchen was Bourdain te zien in No Reservations, Parts Unknown, The Taste US en The Taste UK. Vanaf 2012 won hij vier jaar op rij een Primetime Emmy Award in de categorie Outstanding Informational Series Or Special voor het reis- en kookprogramma Parts Unknown.

Privé

Bourdain is twee keer getrouwd geweest. Zijn eerste huwelijk met jeugdliefde Nancy Putkoski strandde door het vele reizen voor zijn televisieprogramma's. In 2007 hertrouwde hij met de Italiaanse Ottavia Busia, met wie hij een dochter kreeg. In 2016 scheidden de twee. Hij kreeg daarna een relatie met de Italiaanse actrice Asia Argento (42), die inmiddels heeft gereageerd op het overlijden van haar geliefde.

Op Twitter schreef de Italiaanse actrice vol lof over Bourdain. "Anthony gaf alles van zichzelf in alles wat hij deed. Zijn briljante, onverschrokken geest bereikte en inspireerde zo veel mensen en zijn vrijgevigheid kende geen grenzen. Hij was mijn liefde, mijn hoeksteen, mijn beschermer. Ik ben meer dan kapot. Mijn gedachten zijn bij zijn familie. Ik wil iedereen vragen hun privacy en die van mij te respecteren."

Reacties

Tv-chef Gordon Ramsay is bedroefd door het overlijden van Bourdain. "Hij bracht de wereld naar ons thuis", verwijst hij naar de vele programma's die Bourdain maakte. "Hij heeft zo veel mensen geïnspireerd om culturen en steden te ontdekken door te eten."

Jamie Oliver is "geshockeerd" door het nieuws, meldt hij op Twitter. "Hij bracht vernieuwing en zorgde ervoor dat er meer over de culinaire wereld gesproken werd."

De Amerikaanse kok Michael Ruhlman noemt Bourdain een "vriend". "Je was zo trouw aan iedereen om je heen. We hebben een held verloren."

Model Chrissy Teigen, die in 2016 haar kookboek Cravings uitbracht, bedankt Bourdain voor "het spannend maken van eten". "Een van mijn idolen. Gepassioneerd en een van de beste verhalenvertellers van de planeet. Vreselijk. Waarom, waarom, waarom?"