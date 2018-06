Rob Janssen ziet zichzelf als 'achter-de-schermen-gast die toevallig presenteert'

"Ja, ik vind het wel spannend", geeft de presentator toe in gesprek met NU.nl. "Maar omdat je dus kunt improviseren en die ruimte daar ook is, kan het eigenlijk nooit misgaan."

Naast zijn baan bij 3FM, waar de 29-jarige Janssen van vrijdag tot zondag een lunchshow en elke vrijdagnacht de Freakshow maakt, werkt hij bij Talpa ook achter de schermen aan televisieprogramma's. "Ik zie mezelf ook meer als een achter-de-schermen-gast die dit toevallig gaat doen."

Janssen werd gebeld met de vraag of hij geïnteresseerd zou zijn in de presentatie van LUCKY13. "Daar heb ik over nagedacht en toen dacht ik: ja, waarom niet?"

Stilte

Strak in elkaar zit het niet. "Ik heb nog nooit een presentator gezien die op televisie zegt: ik neem even een slok water. Maar waarom zou dat niet kunnen?"

"Bij 3FM ben ik wel gewend dat het live is, dat vind ik zo eng nog niet." Op de radio is Janssen niet bang om een stilte te laten vallen. "Als ze een gelikte presentator hadden gewild, hadden ze wel iemand anders genomen."

In de quiz krijgen kijkers en mensen die via een app meespelen telkens dertien meerkeuzevragen voorgelegd. Deelnemers die alle dertien vragen goed hebben, mogen in de eerste ronde 1.000 euro en in de tweede ronde 2.000 euro verdelen.

Interactief

De presentator wilde met zijn overstap van radio naar televisie "een sprong in het diepe wagen". "In de basis maken we geen televisie, maar iets voor mensen die via de app meespelen. En daarom moet je mensen ook anders aanspreken. Het wordt geen 'goedenavond dames en heren'."

Het programma, dat dagelijks om 19.00 uur wordt uitgezonden, is vooral leuk voor mensen die de app hebben gedownload, vertelt Janssen. De antwoorden moeten binnen 10 seconden worden gegeven.

"Het echte interactieve deel is in de pauze, als er reclame is. Dan gaan we in de app natuurlijk nog gewoon door. En dan is het eigenlijk een radioshow in de app. Ik ga mensen bellen, we gaan gekke spelletjes doen, soms zie je gewoon een magnetron die een maaltijd opwarmt, dan moet ik even naar de wc. Het is allemaal improvisatie."