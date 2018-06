'Justitie vroeg belgegevens journalist Brabants Dagblad op'

Meerdere bronnen hebben het incident aan de krant gemeld.

Justitie onderzoekt wie informatie naar de krant heeft gelekt over de burgemeesterskandidaten. De benoeming van een burgemeester is strikt vertrouwelijk.

Hoofdredacteur Lucas van Houtert van Brabants Dagblad neemt de kwestie hoog op. ''Dit is een onacceptabele belemmering van ons journalistieke werk. De overheid trekt de luiken al steeds verder dicht, nu zet justitie ook druk op de journalistiek. Een Openbaar Ministerie (OM) dat jaagt op telefooncontacten van journalisten, het is on-Nederlands en als je er even over nadenkt: schokkend."

Journalistenvakbond NVJ is verontwaardigd en kondigt aan de zaak bij het OM ''tot op het hoogste niveau" aan te kaarten. Algemeen secretaris Thomas Bruning: ''Dit is onverstandig en onverantwoordelijk. Het heeft een enorm killing effect op het functioneren van journalisten. Mensen gaan wel drie keer nadenken voor ze een journalist bellen om een misstand aan de kaak te stellen."

Onderzoek

Justitie wil niets zeggen over het al dan niet opvragen van de telecomgegevens van de journalist. Wel wordt benadrukt dat het onderzoek zich niet op Van de Ven richt.

De rijksrecherche is vorig jaar juli met een onderzoek gestart, nadat de Commissaris van de Koning aangifte had gedaan van een mogelijk lek uit de vertrouwenscommissie.

Dit was het gevolg van de publicatie in het Brabants Dagblad, waarin tot op detailniveau informatie is verstrekt over de kandidaten en de procedure met betrekking tot de benoeming van de nieuwe burgemeester. Twee mensen zijn tot dusver aangehouden.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!