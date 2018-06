Humberto Tan presenteerde vrijdag zijn laatste uitzending RTL Late Night

Toen hij eenmaal in de studio was, kondigde Tan voor de laatste keer zijn gasten aan. De eerste gast van de avond was dj Armin van Buuren, gevolgd door voetbaltrainer Louis van Gaal. Ook de band Kensington was in het NH Schiller hotel in Amsterdam, waarna als voorlopig laatste gast mediatycoon John de Mol de studio binnen wandelde.

Na het eerste reclameblok begon de presentator met een brok in zijn keel aan het volgende deel. "Dingen gebeuren achter de schermen waarvan je zou willen dat ze op televisie te zien waren. Zo ook een optreden van Edsilia Rombley." De zangeres kwam vlak daarna de studio binnen en begon het nummer De liefde van je vrienden van Willeke Alberti te zingen, waarna Tan het niet meer droog hield.

Een volgende verrassing voor Tan was een optreden van een groep bekenden van de presentator onder leiding van Timor Steffens. De groep kent de showman van het programma Dance Dance Dance, waar Tan in het eerste seizoen samen met dochter Julia deelnemer van was. In het nieuwe seizoen neemt hij de presentatieklus over van Jandino Asportaat en vormt hij een team met Chantal Janzen.

Vijf jaar

RTL Late Night was ruim vijf jaar lang in handen van Humberto Tan. Hij moet tegen zijn zin in plaatsmaken en wordt na de zomer vervangen door Twan Huys. Armin van Buuren sprak Tan vlak voor het einde van de uitzending toe. "Laat de kijkcijfers je niet uit het veld slaan. Waar een deur dicht gaat, gaan ook andere deuren weer open. En bovenal; blijf jezelf!", sprak de dj.

Het laatste woord was voor de presentator zelf. "Ik wil alleen maar zeggen, de afgelopen week was overweldigend. En inderdaad Louis, mensen vonden het zoetsappig. Ik voelde mij de koning te rijk. Dit programma heeft mij en mijn collega’s zoveel gegeven. Je moet dat wat je krijgt onthouden. Late Night heeft mij zoveel gegeven en dat zal ik altijd bij mij dragen. U als kijker, allemaal, of het in goede of in slechte tijden was, de afgelopen vijf jaar en 1.055 uitzendingen. Dank je wel.”

Kijkcijfers

De laatste week van de talkshow ging de presentator onvoorbereid in. Hij wist niets van de gasten die langskwamen en werd gedurende de uitzendingen meerdere keren verrast. Zo werd er in de aflevering van woensdag een 'roast' gegeven door Peter R. de Vries, die hierin reflecteerde op de afgelopen vijf jaren waarin Tan aan het roer stond.

De kijkcijfers waren in de laatste week van Tan wat hoger. Er keken gemiddeld meer dan 600.000 kijkers naar de RTL-talkshow. Na goede jaren had RTL Late Night de laatste seizoenen niet meer de kijkcijfers van weleer.

"Als ik stop hebben we ongeveer 1.080 uitzendingen gemaakt. Was het allemaal goed en fantastisch?", keek Tan terug toen bekend werd dat Huys zijn opvolger wordt. "Nee. Maar was het met liefde en passie gemaakt door medewerkers die er alles voor hebben gegeven? Ja. Daarom zeg ik met trots oké, het is tijd voor wat anders."

Nieuwe aanpak

In mei werd bekend dat de presentator de komende drie jaar verbonden blijft aan RTL. Hij gaat onder meer Holland's Got Talent presenteren.

Tans opvolger Huys, die in september begint, krijgt de taak RTL Late Night te vernieuwen. Vertrekkend RTL-programmadirecteur Erland Galjaard zegt dat het tijd is om de late avond "opnieuw uit te vinden".

"Met alle veranderingen in medialand, waar veel in dezelfde vijver wordt gevist, is een nieuwe aanpak noodzakelijk", aldus Galjaard, die onlangs afscheid nam van RTL.