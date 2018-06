Programmamaakster en seksuologe Mària Schopman (75) overleden

Schopman werd onder meer bekend als vaste deskundige van het programma Radio Romantica, dat in de jaren tachtig en negentig door Veronica werd gemaakt. Daarnaast had ze haar eigen Teletekstpagina, Mària weet raad, waar ze adviezen gaf op seksueel gebied.

In 2008 was ze betrokken bij het KRO-programma Ouders hebben geen seks van Sofie van den Enk. Dat was een bewerking van het BBC-programma Sex... with Mum and Dad waaraan Schopman eveneens meewerkte.

De uitvaart van Schopman vindt zaterdag plaats in Amsterdam.