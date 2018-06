RTL-directeur noemde Derksen en Genee in e-mail 'lafaards' en 'meelopers'

Genee zou door Louwerens "een geboren lafaard" en "de vleesgeworden triestheid" zijn genoemd. Derksen "loopt en lult de massa achterna, daar waar je zogenaamd altijd een enorme hekel aan hebt", tekende het AD op.

Volgens de krant staat de e-mail integraal in Inside, het boek over het voetbalpraatprogramma en de drie presentatoren Derksen, Genee en Renée van der Gijp.

In de aflevering waar Louwerens zo kwaad om is geworden, hebben de drie de directie van RTL, RTL Late Night-presentator Humberto Tan en muziekproducent Ronald Molendijk bekritiseerd. Met name over de aantijgingen tegen Tan maakte de RTL-directeur zich boos.

"Voor de 101ste keer Humberto, die volledig aan de grond zit vanwege privézaken (privézaken!) ff lekker een mes in z'n rug steken", zou in de e-mail staan. Derksen zei eerder over de betreffende e-mail "het zo schandelijk te vinden dat hij hem niet eens kon laten lekken naar de media".

Het boek Inside ligt vanaf vrijdag in de winkel.