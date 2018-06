Jack van Gelder vindt 'bedelen' om interview 'armoedig'

Van Gelder was tussen 1978 en 2014 als verslaggever bij alle WK's aanwezig waar het Nederlands elftal zich voor had gekwalificeerd.

Daarnaast reisde hij door heel Europa om de Champions League te verslaan. In 2015 nam Van Gelder met zijn overstap naar Ziggo afscheid van de traditionele verslaggeving.

Op de vraag of hij zijn oude werk mist, antwoordt Van Gelder ontkennend. Volgens hem is het vandaag de dag een lastige opgave om voetballers na een wedstrijd te interviewen. Dat was in het verleden wel anders, zegt hij.

"Ik kreeg een perskaart, stapte in een vliegtuig, wandelde het stadion binnen en stond op het veld. Dat gemak is weg."

Geluk

Daarnaast had hij vaak geluk tijdens de persmomenten: "Barcelona won in 2006 de Champions League in Parijs. Ik was daar met Ronald Koeman en na afloop van de wedstrijd liepen Xavi en Pep Guardiola (speelde in dat jaar niet voor Barcelona, red.) rechtstreeks naar ons. Die Spaanse journalisten waren woedend! Dan sta ik natuurlijk met zo'n ding in mijn broek."

Ook noemt hij het WK voetbal van 1998, toen Van Gelder tussen vierhonderd journalisten als eerste een interview met de Braziliaanse voetballer Ronaldo kreeg.

'Kleine'

"'Hé kleine, kom eens even hiernaartoe.' Ik had Ronaldo nog nooit 'kleine' genoemd, maar als door God gezonden loopt hij naar mij toe. Zo'n kick vergeet je nooit."

In zijn lange carrière heeft Van Gelder veel hoogtepunten van het Nederlands elftal mogen verslaan. Dat succes straalde ook op de verslaggever af.

"Je populariteit is afhankelijk van het succes dat je mag verslaan. Dat zei Theo Koomen ooit tegen mij. En zo is het, denk ik. Na de winst van het EK van 1988 kon ik echt even niet over straat. Ik word ook altijd aangehaald om de enthousiaste momenten en nauwelijks om de momenten dat ik fel was op Oranje."