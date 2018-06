Ismail Ilgun hoopt met therapieprogramma negatief beeld weg te nemen

"Ik ben heel slecht neergezet door de media", vertelt de vlogger, die in 2016 werd opgepakt en een paar dagen vastzat op verdenking van belediging, opruiing en aanzetten tot geweld. Hij maakte toen een excuusvlog.

Toen hij later voor onder meer het AD aan de slag ging met een serie over het leven in achterstandswijken, kreeg hij nog steeds veel kritiek over zich heen. "Ik zag op internet veel reacties, ook toen ik een keer te gast was bij RTL Late Night. 'Waarom krijgt die jongen een podium?', vroegen veel mensen zich af."

Comeback

"Ik realiseerde me dat ik nog niet duidelijk heb kunnen maken wie ik echt ben en hoe ik in elkaar steek", gaat de 21-jarige Ilgun verder. "Bij veel mensen is een beeld van vroeger blijven hangen. Ik zie BN'ers in Therapie als een goede comeback, waarmee ik kan laten zien wie ik echt ben."

De Zaanse vlogger zegt alles te lezen wat er over hem wordt gezegd en geschreven. "Ik volg alles. Natuurlijk is het niet altijd leuk wat je leest, maar ik kan er wel mee leven."

Heftig

De therapie, die uit zes sessies bestond, was voor Ilgun niet altijd even makkelijk. "Ik heb het ook teruggekeken, daar leer je ook weer van. Het is soms heftig en persoonlijk. Ik vind het ook lastig om mezelf terug te zien. Ik ben benieuwd hoe mensen gaan reageren."

Hij heeft onder meer geleerd om altijd dicht bij zichzelf te blijven. "Zij (de psychiater, red.) is niet de hoofdpersoon die me dat heeft laten inzien, maar ik ben er wel beter in geworden."

Met de kijkcijfers is Ilgun niet bezig. "Ik kan mensen niet dwingen om te kijken. Je moet ook niet te hoge verwachtingen hebben, anders raak je misschien teleurgesteld."

Ismail Ilgun is op 7 juni te zien in BN'ers in Therapie.