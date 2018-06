Ruud de Wild vindt marathon zwaarder dan voorbereiding onderwaterradio

In gesprek met NU.nl spreekt de 49-jarige De Wild van een bijzondere ervaring met een achterliggend doel. "Wij gaan onderwaterradio maken om mensen bekend te maken met de problematiek van de wateren over de hele wereld. Het plastic zwerfafval is gigantisch en de zeespiegel blijft maar stijgen. Ik wil niet per se het voortouw nemen, maar ik ben een van de mensen die zich daar druk om maakt."

De Wild ziet de noodzaak van het probleem in en hoopt anderen in die gedachtengang mee te nemen. "Als we niks doen, is er over vijf jaar geen normale zalm meer. Dat vind ik onverteerbaar. Ik sta op een manier in het leven dat ik mij altijd afvraag of ik er iets aan gedaan heb. Dit helpt daar misschien een klein beetje bij."

De voorbereiding op de twee uur durende radioshow, die vijf maanden duurde, was slopend. De Wild vond het meerdere uren onder water zijn, zonder een uitweg te hebben, het zwaarst. "Lichamelijk is het redelijk zwaar geweest, maar je moet het ook niet overdrijven. Ik heb de marathon gelopen, dat was pas echt zwaar. Ik heb gekke dingen meegemaakt in mijn leven, dat is veel zwaarder dan zo'n uitzending."

Claustrofobisch

"Al is het wel definitief als je eenmaal onder water bent. Je kunt niet even naar boven om een luchtje te scheppen. Je moet niet claustrofobisch zijn in ieder geval. Dat schuilt wel ergens in mij overigens, maar ik moet er even doorheen. Het is voor een goed doel en die twee uur komen wij ook wel door."

Bang voor negatieve reacties op de uitzending van De Wild onder Water is hij niet. "We hebben een fullfacemask op. Daar kun je gewoon in praten. Natuurlijk is het geluid iets anders dan normaal, maar voor één uitzending maakt dat toch niet uit? Het is prima te verstaan. Of mensen denken dat ik in een emmer praat of iets dergelijks? Dat mogen ze denken, maar als ik het van de andere kant bekijk moet ik zeggen dat ik het vet zou vinden om naar te luisteren. Nu mag ik het zelf maken."

Energie van bijzondere acties

Eerder maakte De Wild al de programma's De Wild in Den Haag en De Wild in de ruimte. De Wild onder Water is volgens de dj zeker niet zijn laatste bijzondere project. "Ik wil nog een keer een actie op touw zetten waarin vliegangst centraal staat. Er zijn heel veel mensen met vliegangst, vliegen kan steeds schoner en op een betere manier."

"Daarnaast ben ik nu een podcastserie aan het maken, dat gaat over echt zijn en angsten. Ik maak allerlei dingen die ik mooi vind en daar krijg ik ook alle ruimte voor. Je krijgt er energie van doordat het goed ontvangen wordt. Dan weet je dat je het in ieder geval niet alleen maar voor jezelf doet."

Vernieuwend

Met zijn programma's en acties probeert De Wild vernieuwend te zijn. Ondanks dat hij al ruim 25 jaar te horen is op de Nederlandse radio, lukt het hem om met nieuwe ideeën zijn wereld en die van de luisteraars te verbreden. "Ik denk dat je wat anders moet gaan doen als je niet meer vernieuwend bent. Toen ik terugkwam bij Radio 2 waren er twee dingen die we moesten overwinnen. Namelijk dat de zender de nationale popzender moest worden en ik moest mijzelf opnieuw uitvinden na Radio 538. Dat is nu wel gelukt, want De Wild in de Middag is het meest populaire middagprogramma van de Nederlandse radio."

"Bij Radio 2 is het een hele andere manier van radio maken dan bij Radio 538, wat overigens een fantastisch merk is. Voor alles is uiteraard een tijd en de tijden en luisteraars veranderen mee. Die bedienen wij dus weer op een andere manier met programma's als De Wild onder Water. We gaan er wat moois van maken."