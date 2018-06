TMG wil GeenStijl verkopen en hoopt videoplatform Dumpert te behouden

"Uiteindelijk denken we dat GeenStijl beter verder kan buiten TMG en we zijn aan het onderzoeken of er interesse is zonder Dumpert. Maar een verkoop moet voor alle partijen wel ordentelijk verlopen”, zegt TMG-directeur Marc Vangeel zaterdag in De Telegraaf.

Eerder gingen er al geruchten dat TMG deze plannen had. Een woordvoerder liet toen weten dat een verkoop van GeenStijl “prematuur” was en dat het aan de raad van bestuur van TMG was hier een besluit over te nemen.

In juni vorig jaar zei topman Gert Ysebaert van Mediahuis, toen net de nieuwe eigenaar van TMG, geen rol voor de website GeenStijl te zien bij zijn uitgeverij. "We willen ons concentreren op professionele journalistiek, en daar hoort een bepaalde ethiek bij. Ieder weldenkend mens moet tegen dit soort teksten zijn."

GeenStijl kwam in opspraak vanwege teksten die volgens sommigen als seksistisch werden gezien.

De discussie ontstond na een column van NRC-columniste Rosanne Hertzberger, waarin zij adverteerders bewust wilde maken van het feit dat zij op sites van GeenSijl adverteren waar seksisme voorkomt. GeenStijl is net als videoplatform Dumpert onderdeel van TMG.