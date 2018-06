Kaj Gorgels vindt YouTubers echter dan mensen op televisie

Voor de spelshow schreven twaalf bekende influencers, onder wie Monica Geuze, Dionne Slagter, Laura Ponticorvo, Kaj van der Voort en Thomas Cox, van tevoren allerlei geheimen en bekentenissen op.

"In drie rondes moeten ze dan van elkaar raden bij wie de bekentenis past en waarom. En dat wordt dan natuurlijk een beetje sarren en elkaar uit de tent lokken", zegt Gorgels in gesprek met NU.nl.

De kandidaten van het programma moesten erg open over zichzelf zijn, wat hen volgens de presentator makkelijk afging. "Mensen op televisie hebben vaak mediatraining gehad, waardoor ze goed weten hoe ze zichzelf moeten presenteren, maar daardoor wel meer in een rol zitten", vertelt hij.

"Maar YouTubers zijn toch wat echter, omdat zij al gewend zijn zichzelf te laten zien en daarmee een groep volgers hebben opgebouwd. Mensen volgen hen juist omdat ze veel over zichzelf vertellen. Onze kandidaten zijn dus al redelijk uitgesproken en niet op hun mondje gevallen."

Kippenhok

De influencers waren tijdens de opnames van het programma niet bepaald rustig. "Zet ze bij elkaar in een ruimte en het wordt een soort kippenhok. Niemand neemt een blad voor de mond, iedereen schreeuwt en roept van alles door elkaar", vertelt Gorgels.

Volgens de presentator worden er tijdens de afleveringen veel gekke uitspraken gedaan. "Het is erg grappig en ik denk dat het voor een hoop mensen die sowieso al veel YouTube kijken leuk is om al deze mensen bij elkaar te zien."

Gorgels, die bekend werd met zijn imitaties en sketches op zijn YouTube-kanaal Kaj’s typetjes en zijn deelname aan Expeditie Robinson, presenteerde al diverse programma's maar staat voor Judge me niet voor het eerst als quizmaster in de studio. Dat vond hij soms best pittig.

"Je hebt twaalf mensen voor je zitten die allemaal een mening hebben. Dan moet je ervoor zorgen dat niet iedereen door elkaar heen gaat zitten tetteren. De kandidaten zitten ook naast elkaar en hebben samen onderonsjes. Dus ik moest er heel scherp op letten dat het centraal ging. Daar zat voor mij wel de grootste uitdaging in. Na de opnamedagen was ik echt wel even uitgeteld!"

Mooie onderwerpen

Naast Judge me niet, presenteert Gorgels ook De beste verleiders, I love you tattoo en Temptation island VIPS. Allemaal entertainmentprogramma's, maar de vlogger zou het ook leuk vinden om een ander soort programma te maken. "Bijvoorbeeld dat programma van Johnny de Mol waarin hij op reis bekende mensen interviewt. Zo behandel je mooie onderwerpen, maar wordt er ook veel gelachen. Dat is iets wat ik denk ik ook goed zou kunnen."

Als de presentator de kans zou krijgen een dergelijk interviewprogramma te maken, zou hij daarvoor niet allerlei interviewcursussen gaan volgen. "Ik denk het niet, nee. Volgens mij is mijn kracht dat ik goed kan improviseren. Ik vind een interview fijn als het gewoon een ontspannen gesprek is. En ik heb wel het idee dat ik dat wel onder de knie heb", aldus Gorgels.

Judge me niet is vanaf 11 juni elke maandag te zien op Concentrate.