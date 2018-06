SP stelt Kamervragen over mogelijke verhuizing EenVandaag

De politieke partij vraagt zich af hoe dit plan zich verhoudt tot het eerdere voornemen van de NPO om meer geld te besteden aan onderzoeksjournalistiek, schrijft het AD.

De SP vreest daarbij dat EenVandaag minder kijkers trekt wanneer het programma te zien is op NPO 2.

EenVandaag-hoofdredacteur Rene van Brakel vindt het "onbegrijpelijk" dat de NPO erover denkt om een soapserie uit te zenden op de plaats van het actualiteitenprogramma.

Elite

"De nieuwsbehoefte van een breed publiek wordt met dit plan door de NPO niet serieus genomen. Nieuws wordt hiermee voor de elite. NPO 2 is de zender waar de journalistieke programma's zijn gericht op de hoogopgeleide, goed geïnformeerde kosmopoliet.", aldus Van Brakel.

De NPO wil nog niets loslaten over de mogelijke plannen. Zij lieten zaterdag aan NU.nl weten dat "de plannen voor volgend jaar nog volop in ontwikkeling zijn". "Daarbij zijn allerlei scenario's mogelijk. Zeker is nog niets."

Pauw en Jinek

Vanwege bezuinigingsredenen zou de NPO Jinek en Pauw per volgend jaar om 22.30 uur willen uitzenden, een half uur eerder, omdat er dan een programma minder nodig is in het schema.

De verandering van het uitzendtijdstip van deze programma's zou als gevolg hebben dat de dagelijkse nieuwsrubriek EenVandaag dan niet meer te zien is op NPO 1, maar verhuist naar NPO 2. Een soapserie vult dan de vrijgekomen plek op NPO 1.