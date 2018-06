Ellie Lust twijfelt tussen carrière bij politie of televisie

"Ik sta een beetje op een kruispunt: ga ik verder de televisiewereld in of blijf ik bij de politie? Ik wil daar geen conflicten over, dus daar praten we over", vertelt Lust in gesprek met Libelle.

"Ik bén van de politie. Op een gegeven moment word je dat bijna op identiteitsniveau. Om dat eventueel los te laten, vind ik heel heftig", aldus de politiewoordvoerder.

Lust is een van de gezichten van Opsporing Verzocht, maar werd pas echt bekend als deelnemer aan Wie is de mol? 2016. Dit jaar was ze te zien op televisie met haar eigen programma Ellie op Patrouille.

Afscheid van de politie nemen en helemaal voor een televisiecarrière gaan, vindt de politiewoordvoerder best riskant. "Nu vindt iedereen me leuk, over drie jaar denken ze misschien: wat een ouwe kop krijgt die Lust. En dan is het klaar."

Kans

In een ideale wereld zou Lust graag parttime woordvoerder bij de politie zijn en daarnaast televisieprogramma’s blijven maken. "Dat past ook bij me en ik zie het als een geweldige kans om ons werk van binnenuit te kunnen laten zien, zeker als roze politievrouw."

Maar volgens de woordvoerder schept zo'n voorkeurspositie mogelijk wel precedenten. "Voor mij geldt dat het lastig is om van mijn werkgever te horen kunnen krijgen: dit kan niet of dat is ingewikkeld. Ik maak natuurlijk keuzes want zolang ik dit uniform draag, zie je mij niet bij de Curlingquiz of bij Ik hou van Holland. Er moet altijd een link zijn met het politiewerk", aldus Lust.