Bands mogen meedoen aan nieuw seizoen The Voice of Holland

Martijn Krabbé maakte dat nieuws bekend in de ochtendshow van Edwin Evers op Radio 538. "Ze zijn in het komende seizoen al welkom. We zijn op dit moment bezig met opnames van The Voice Senior en over een paar weken starten de audities van The Voice of Holland."

De presentator is van mening dat er een hoop talent in Nederlandse bands zit, maar dat deze uit solidariteit voor de band niet solo meedoet aan een talentenjacht als The Voice. "Voor mensen met een band is het een mooi podium om jezelf te laten zien. Op deze manier boren wij een nieuwe bron van talent aan."

Ook ging Krabbé nog in op het gerucht dat Gerard Joling en Gordon samen coach zouden worden in The Voice Senior. "Dat heb ik ook gelezen. Volgens mij zijn ze nog met elkaar in gesprek. Je moet echt van mij aannemen dat daar nog geen duidelijkheid over is."

The Voice of Holland is sinds 2010 op televisie en staat voor zijn negende seizoen, dat in augustus op televisie komt. Naast bands was er op het podium eerder ruimte voor trio's, zoals Lisa, Amy en Shelley, die als O'G3NE het vijfde seizoen van de talentenjacht wonnen.