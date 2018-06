Het Algemeen Dagblad stopt met jaarlijkse haringtest

Dat laat de krant vrijdag weten.

"Nu het haringseizoen er weer aankomt rijst de vraag of de AD Haringtest ook weer terugkeert. Nee, die keert niet terug. We hebben besloten niet door te gaan met onze nationale smaaktests. Over smaak valt namelijk, zo bleek vorig jaar wel, wel degelijk te twisten. Te veel wat ons betreft. Wij testen en vergelijken om u te helpen de beste producten te vinden, niet om middenstanders te kwetsen."

De Haringtest van de krant kreeg vorig jaar veel kritiek. Econoom Ben Vollaard deed toen onderzoek naar de test en concludeerde dat deze onbetrouwbaar zou zijn, omdat een panellid zakelijke belangen had bij groothandel Atlantic. Haringboeren aangesloten bij deze groothandel zouden betere resultaten scoren.

Ook zouden sommige commentaren van keurmeesters bij hun oordelen onnodig grievend zijn. Hoofdredacteur van de krant Hans Nijenhuis geeft critici gelijk hierover. "Ook wij vonden bij nader inzien dat we die beter anders hadden kunnen formuleren. Scherpe recensies kunnen misschien amusant zijn, maar zoals ik in december al in de krant schreef: leedvermaak is geen vermaak."

Aanpassen

Het AD liet in december nog weten de test aan te willen passen. De krant pastte toen ook de oliebollentest aan na aanhoudende kritiek. Bij de oliebollentest wisten de bakkers die zichzelf voor de test opgaven wel van te voren dat de keurmeesters langs zouden komen, de anderen niet.

De krant gaat wel door met de misdaadmeter, die gebaseerd is op cijfers van de politie. Ook zal de krant incidentele tests van consumentengoederen blijven uitvoeren.