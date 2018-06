Amerikaanse presentator biedt excuses aan voor uitschelden Ivanka Trump

"Ik wil graag mijn oprechte excuses maken aan Ivanka Trump en aan mijn kijkers voor het gebruiken van een scheldwoord om haar gisteravond te beschrijven", schrijft de in Canada geboren Bee.

"Het was ongepast en niet goed te praten. Ik ging een grens over en dat spijt me heel erg."

Het Witte Huis had bij de zender TBS waarop haar show Full Frontal with Samantha Bee te zien is, aangedrongen op excuses. "De taal die Samantha Bee uitte is gemeen. Het collectieve zwijgen van de linkse media is walgelijk", zei de woordvoerder van Trump tegen filmsite The Wrap.