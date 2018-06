Matt LeBlanc gaat weg bij Top Gear

Dat maakt de BBC donderdag bekend. De 50-jarige Amerikaanse acteur zegt in een verklaring te stoppen vanwege "tijdgebrek en het vele reizen". "Dat houdt me veel meer weg van mijn vrienden en familie dan waar ik me prettig bij voel", zegt LeBlanc.

"Ik zal voor altijd een fan van Top Gear blijven, maar om deze redenen zal ik mijn betrokkenheid bij de show niet voortzetten. Bedankt voor de geweldige rit."

De BBC laat weten voor 2019 op zoek te gaan naar een nieuwe presentator.

LeBlanc heeft het programma sinds 2016 drie seizoenen lang gepresenteerd met onder anderen presenters Chris Evans, Rory Reid, Sabine Schmitz, Chris Harris en Eddie Jordan. Het vierde seizoen dat later dit jaar wordt uitgezonden, zal zijn laatste worden.

Hij nam het stokje over van Jeremy Clarkson, die in 2015 werd ontslagen door de BBC na onder meer een reeks controversiële uitspraken. Een fysiek handgemeen met een medewerker van het programma bleek de druppel en zorgde ervoor dat Clarkson de Britse omroep waar hij 27 jaar lang in dienst was moest verlaten.