Hanna Verboom geen 'heilig boontje' wat betreft duurzaamheid

"Het staat nu wel meer op m'n netvlies, maar ik ben geen heilig boontje", vertelt de actrice en sociaal ondernemer aan NU.nl. "Er zijn nog genoeg dingen die ik niet goed doe. Ik gebruikte bijvoorbeeld veel plastic flesjes, maar ben nu wel overgestapt naar hervulbare flesjes."

Ook spreekt ze haar omgeving erop aan. "Ik stond laatst op een filmset, waar iedereen ook plastic flesjes had. Dan zeg ik wel wat. Maar het is geen religie hoor, ik denk dat we met kleine stapjes moeten beginnen. Mensen moeten eerst het verhaal kennen, weten wat er precies aan de hand is. Daarna komt er pas actie. Als je mensen uit het niets terecht gaat wijzen, is dat alleen maar irritant."

De 35-jarige Verboom sprak voor de campagne #STOPMETPLASTIC, die de hele maand juni wordt gehouden, zes personen die iets doen in de strijd tegen plastic.

Een van hen was Maria Westerbos van de Plastic Soup Foundation. "Die stichting richt zich op onderzoek naar wat plastic met de mens doet", aldus Verboom. "Als je hoort wat ze nu al weten, dat mensen plastic binnenkrijgen via hun voedsel en dat het onder meer invloed heeft op de vruchtbaarheid; dat is best shocking."

Ontwikkelingsprojecten

Vanuit haar eigen stichting Get It Done was Verboom al bij vele kleinschalige ontwikkelingsprojecten in onder meer Afrika en Nederland betrokken, maar die initiatieven richtten zich niet specifiek op plastic.

"Ik was een tijdje terug in Kenia, waar plastic tasjes verboden zijn. Voor Rwanda geldt dat ook. Dan vraag ik me wel af hoe het kan dat het daar wel mogelijk is en hier (nog) niet. De plastic soep is zo'n groot probleem: naar schatting zit er in 2050 evenveel plastic in de zee als vis."