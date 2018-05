Familie Michael Jackson klaagt ABC en Disney aan

De twee uur durende documentaire zou ook illegaal beelden hebben gebruikt van twee andere documentaires: Michael Jackson's Journey from Motown to Off the Wall (2016) en Michael Jackson's This is It (2009), schrijft The Hollywood Reporter.

De aanklacht zou over ten minste dertig overtredingen gaan. Nabestaanden zouden een niet-gespecificeerde schadevergoeding en een verbod tegen verder gebruik van het intellectuele eigendom van Jackson eisen. Volgens de aanklagers is Disney doorgaans juist een "aggressief verdediger" van zijn eigen copyright-rechten.

Respectloos

Vorige week werd al bekend dat de familie van Jackson bezwaar maakt tegen het uitzenden van de documentaire. De film zou "respectloos" zijn tegenover zijn kinderen.

ABC verklaarde toen de documentaire "gewoon" uit te zenden en dat er in het programma, dat men beschouwt als een "journalistiek werk over een nieuwswaardig onderwerp", nieuwe informatie over de laatste dagen van de Thriller-zanger boven water komt.

De Amerikaanse zender heeft nog niet gereageerd op de officiële aanklacht over het "oneigenlijke gebruik" van nummers als Billie Jean en Bad en muziekvideo's Thriller en Black or White.