Scenarioschrijver mocht televisieserie over Pim Fortuyn niet afmaken van NPO

Beukenkamp heeft een bericht daarover in het online-scenariomagazine Plot woensdag bevestigd.

Eind 2016 zou Beukenkamp "opeens" hebben gehoord dat het project niet doorging. "De verkiezingen stonden voor de deur en de PVV stond heel hoog in de peilingen. Ze (de NPO, red.) wilden zich niet aan het onderwerp branden. De scenario's waren zo goed als klaar. Ik was compleet verbijsterd."

Het stak Beukenkamp "vooral dat de netmanager te kennen gaf nooit de scenario's te hebben gelezen". De scenarist en NPO zijn nog in gesprek over de betaling voor het werk dat Beukenkamp heeft verricht.

Netmanager Gijs van Beuzekom stelt via zijn woordvoerder in een reactie de scripts wel te hebben gelezen. "Maar we hebben ze als onvoldoende beoordeeld", licht hij toe. De NPO en AVROTROS werken nog steeds aan een serie over Pim Fortuyn, stelt Van Beuzekom. Nadere toelichting over de insteek van dit project en de schrijver die er nu aan werkt, wil NPO niet geven.

Eddy Terstal

Beukenkamp is niet de eerste maker die klaagt over de handelwijze van NPO. Eddy Terstall meldde twee maanden geleden dat hij al lange tijd met AVROTROS werkt aan een serie over het leven van Beatrix, maar dat het plan - ook zonder dat het script was gelezen - opeens werd afgeschoten omdat het niet in de programmering zou passen.