Kritiek op Sylvia Witteman na column over roman 'migrantenkind' Bouzamour

"Dat is zoiets als zeggen dat Witteman enkel een column heeft in de Volkskrant omdat haar man daar hoofdredacteur is. Ga je schamen, zeg", twittert Luyendijk woensdag. Philippe Remarque is sinds 2010 hoofdredacteur van de Volkskrant, waarin Witteman sinds 2005 columns schrijft.

In de column van zaterdag bespreekt Witteman twee boeken: Van elk waarheen bevrijd van Thierry Baudet en Bestsellerboy van Mano Bouzamour.

Haar conclusie: "Baudet en Bouzamour delen een gemeenschappelijk lot: ze denken dat ze grote literatoren zijn, maar hun boeken worden uitsluitend uitgegeven om oneigenlijke redenen. Baudet omdat hij een controversieel politicus is, en Bouzamour omdat hij een migrantenkind is 'tussen twee culturen'."

Eerder deze week was er al ophef over het boek van Bouzamour. Uitgever Prometheus zou ten onrechte een "recensie" hebben gebruikt van de Volkskrant in een reclame voor het boek. De uitgever bood zijn excuses daarvoor aan.