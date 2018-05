Ruim 15.000 nieuwe donateurs voor KWF door benefietactie op tv

Bij de benefietshow die plaatsvond op het Waagplein in Alkmaar waren Arjen Robben, Peter R. de Vries en Anita Witzier van de partij. Als levende standbeelden wonnen ze zoveel mogelijk donateurs voor KWF Kankerbestrijding.

Robben transformeerde tot volksheld Johan Cruijff, die twee jaar geleden overleed aan longkanker. Peter R. de Vries veranderde in Antoni van Leeuwenhoek, de ontdekker van de microscoop.

Anita Witzier kroop in de huid van koningin Wilhelmina. Die richtte in 1949 KWF Kankerbestrijding op met het 'Nationaal Geschenk’ van 2 miljoen gulden, dat zij voor haar Gouden Regeringsjubileum ontving.

Verder waren er optredens van Caro Emerald, Gerard Joling, Maan en Romy Monteiro. Vanwege het slechte weer werd de sponsorloop aangepast. De start werd uitgesteld tot na de hevigste regenbuien en alleen de 5 kilometer werd gelopen. De race over 10 kilometer werd geschrapt.

De liveshow vond voor de tweede keer plaats en was op televisie te volgen via NPO1. Eén op de drie mensen in Nederland krijgt in zijn leven de diagnose kanker. Dit zijn meer dan 100.000 mensen per jaar. Het geld dat in de show wordt opgehaald, wordt uitgegeven aan kankeronderzoek.