Deadliest Catch-kapitein Blake Painter op 38-jarige leeftijd overleden

Painter werd vrijdag dood aangetroffen in zijn huis in Oregon, schrijft People dinsdag. Een vriend van hem had al een tijdje niets van hem gehoord en schakelde de politie in.

Er werden verdovende middelen gevonden in Painters huis, die momenteel worden getest. De politie vermoedt niet dat hij om het leven is gebracht. Autopsie en een toxicologisch onderzoek moeten uitwijzen wat de precieze doodsoorzaak is.

Painter is kapitein van het schip F/V Maverick, dat te zien was in de 2006- en 2007-seizoenen van Deadliest Catch. In dit programma wordt een aantal krabvissers gevolgd. Het veertiende seizoen van de serie wordt momenteel in Amerika uitgezonden.

Het is niet de eerste keer dat een cast- of crewlid van Deadliest Catch onverwachts overlijdt. Kapitein Phil Harris kreeg in 2010 een beroerte en bemanningslid Justin Tennison overleed in 2011 tijdens zijn slaap. Kapitein Tony Lara werd in 2015 dood in zijn huis aangetroffen en producent Joe McMahon ​werd in 2015 doodgeschoten.