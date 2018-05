Vrouw die Bill Cosby aanklaagde geeft voor het eerst interview

Het is de eerste keer dat Constand (45) publiekelijk spreekt over de veroordeling van Cosby en de periode die hier aan voorafging, schrijft The Hollywood Reporter.

Constand zal haar verhaal doen in het NBC News-programma Dateline en het interview wordt op vrijdag 1 juni uitgezonden. In de uitzending zullen ook andere vrouwen aan het woord komen die een getuigenverklaring hebben afgelegd in de rechtszaak.

De 80-jarige Cosby werd eind april schuldig bevonden aan misbruik en drogering van Constand in 2004. Zijn precieze straf wordt in september bekend.

Hij is aangeklaagd voor drie misdrijven. Op elk staat maximaal tien jaar cel. Vermoedelijk zal de voormalig komiek de rest van zijn leven in de gevangenis moeten doorbrengen.

Ontkenning

In 2005 raakte Cosby voor het eerst in opspraak toen het eerste vermeende slachtoffer van seksueel misbruik zich melde. Voormalig basketbalster Constand vertelde dat ze eerst gedrogeerd is door Cosby en vervolgens misbruikt. Ze spande een zaak aan, maar de aanklager was niet bereid om Cosby te vervolgen. Er werd een schikking getroffen.

Zij is één van de tientallen vrouwen die Cosby de afgelopen jaren hebben beschuldigd van seksueel misbruik. De meeste van die gevallen zijn echter verjaard.

Cosby heeft altijd ontkend dat hij vrouwen heeft misbruikt. Hij is bijna 55 jaar getrouwd met Camille Cosby en zij gelooft in zijn onschuld. Ze hebben samen vijf kinderen.