Dave Roelvink presenteert nieuw datingprogramma

De singles leren in een aantal rondes twee potentiële dates beter kennen. Dit doen ze niet door gesprekken, maar door de slaapkamer van de dates te inspecteren.

Ook mogen ze in hun telefoons kijken en een (ex-)vriend of familielid bellen. Aan het einde van deze inspectie maakt de single de keuze met wie hij of zij op date gaat.

Roelvink, de zoon van zanger Dries Roelvink, is vooral bekend van zijn deelname in de docu-soap De Roelvinkjes en Expeditie Robinson 2016. Ook was hij te zien in de programma's Risky Rivers en Een Goed Stel Hersens.

Dirty Dates is vanaf 4 juni online te zien.