1,7 miljoen kijkers voor nieuw programma Yvon Jaspers

Daarmee eindigde het op plek twee in de kijkcijferlijst. Het best bekeken programma was het NOS Journaal van 20.00 uur.

De start van BABS, de komische serie met Luizenmoeder-sterren Diederik Ebbinge en Bianca Krijgsman is zondagavond bekeken door 400.000 mensen. De eerste aflevering valt daarmee buiten de top tien van kijkcijfers van Stichting KijkOnderzoek.

BABS, over nieuwbakken buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand Loek Nieuwenhaag (Ebbinge), was in 2016 al te zien bij KPN Presenteert. De serie werd matig bekeken en krijgt nu bij AVROTROS een herkansing.

SBS6 scoort zondag met drie titels in de top tien van best bekeken programma's. Hart van Nederland wist 818.000 mensen te boeien, Bankgiro Loterij the Wall trok 660.000 kijkers en naar Shownieuws keken 623.000 mensen.