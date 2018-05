Jandino Asporaat doet stapje terug in werkzaamheden RTL

"We hebben met Jandino gesproken over zijn toekomst bij RTL. Hij gaf aan meer vrijheid te willen, mede om zich te kunnen focussen op het produceren. Zo'n creatieve wens kunnen wij alleen maar aanmoedigen", zegt Werner van Es, zenderdirecteur RTL 5. "We blijven creatief verbonden en kijken uit naar de vernieuwde samenwerking."

Volgens Asporaat heeft hij in 2017 zijn meest succesvolle en drukste jaar ooit gehad met onder andere vier keer Ziggo Dome met Gabbers en het presenteren van Dance Dance Dance, Alles Mag Op Zaterdag, Wie Ben Ik? en DINO.

"Daarnaast heb ik 136 solotheatershows gedraaid én gewerkt aan het tweede deel van de bioscoopfilm Bon Bini Holland. Hoe ik dit allemaal in één jaar heb gedaan, snap ik zelf ook niet helemaal", zegt de presentator.

Passie

Asporaat besefte dat als hij zijn andere dromen met dezelfde passie uit wil voeren, hij productiever met zijn tijd om moet gaan. "Ik heb daarom bij RTL aangegeven dat ik me meer wil focussen op het produceren en in een vrijere rol wil blijven presenteren. Dat betekent niet dat we afscheid nemen. Ik ga nu samen met RTL nieuwe content ontwikkelen vanuit mijn productiehuis 'Het Huis van Asporaat'."

Eerder werd al bekend dat Humberto Tan de presentatie van het dansprogramma Dance Dance Dance van Asporaat overneemt. De komiek zegt daarover: "Ik vind het jammer om afscheid te nemen van mijn tv-huwelijk met Chantal Janzen. Ik wil alle fans en iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt bedanken voor de onvoorwaardelijke liefde en steun. Ik wens Humberto superveel plezier met dit leuke avontuur."