Frits Spits keert terug in De Taalstaat na overlijden vrouw

"Toen op de ochtend van de vierde mei, het eerste licht tussen de bomen schoof en de vroegste vogels hun lied aanhieven, toen overleed mijn vrouw. Een trouw luisteraar van dit programma", aldus de 70-jarige Spits over zijn echtgenote, die begin mei op 69-jarige leeftijd overleed.

"Ze hield net zo veel van de Nederlandse taal als ik dat doe. En heus, ze vond niet alles goed of mooi, maar vaak was ze toch dik tevreden." Zijn echtgenote bleef ook kritisch, zegt Spits. "Dan vroeg ze heel voorzichtig of ik wel helemaal begrepen had wat mijn gast had bedoeld. En of ik dat ene liedje nou écht zo de moeite waard vond."

"Fijn was dat, zo'n gesprek. Dat zal ik me blijven herinneren als ik dit programma maak. Dan is het net alsof ze er nog een beetje bij is. En u bent er gelukkig ook en dat is een hele troost."

Bert Kranenbarg

Spits, die eigenlijk Frits Ritmeester heet, presenteert De Taalstaat sinds 2014. De presentator leidt in het programma debatten over uiteenlopende taalonderwerpen, zoals de opmars van genderneutrale taal, de verengelsing van het hoger onderwijs en de rol van sociale media in ons taalgebruik.

Zijn vrouw was al langer ziek en daarom was de presentator al even niet te horen in het programma. Bert Kranenbarg nam de presentatie tijdelijk over.

Samen met zijn echtgenote heeft hij drie zonen. Ze waren ruim 45 jaar getrouwd. Spits leerde zijn vrouw Greetje kennen tijdens zijn schooltijd, ze zaten vroeger bij elkaar in de klas.