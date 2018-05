'NPO wijzigt programmaschema en maakt plannen voor nieuwe soapserie'

Dat melden ingewijden zaterdag aan het AD. Vanwege bezuinigingsredenen zou de zender Jinek en Pauw per volgend jaar om 22.30 uur willen uitzenden, een half uur eerder, omdat er dan een programma minder nodig is in het schema.

Daarnaast begint de concurrent RTL Late Night ook om 22.30 uur. Het programma heeft al enige tijd te kampen met lagere kijkcijfers, maar in het najaar wordt de presentatie overgenomen door Twan Huys, wat mogelijk een positieve verandering teweegbrengt in het aantal kijkers en wat de concurrentiepositie van het programma dan sterker maakt ten opzichte van de publieke-omroeptitels.

De verandering van het uitzendtijdstip van Jinek en Pauw zou als gevolg hebben dat de dagelijkse nieuwsrubriek EenVandaag dan niet meer te zien is op NPO 1, maar verhuist naar NPO 2.

Het gat dat vervolgens in de programmering ontstaat, zou volgens ingewijden worden opgevuld door een nieuwe soapserie.

Stabiele titel

"EenVandaag is al meer dan tien jaar een stabiele titel op de vooravond van NPO 1 met dagelijks gemiddeld één miljoen kijkers", reageert een woordvoerder van de AVROTROS in de krant. "Wij gaan er niet vanuit dat de NPO deze belangrijke actualiteitenrubriek inwisselt voor een amusementsprogramma of soap, zoals nu gesuggereerd wordt in het geruchtencircuit."

De NPO laat aan NU.nl weten dat "de plannen voor volgend jaar nog volop in ontwikkeling zijn". "Daarbij zijn allerlei scenario's mogelijk. Zeker is nog niets."