Presentator Shelly Sterk door FHM verkozen tot 'mooiste vrouw van Nederland'

"Wie had dat gedacht?", schrijft de 27-jarige Sterk op Instagram. "Ik vind het een onwijze eer om tussen het rijtje mooie namen te staan van voormalige winnaressen van de FHM500. Het is heel erg cool, maar ook wel een beetje gek om jezelf daar tussen te zien staan."

Volgens FHM-hoofdredacteur Chris Riemens is Sterk "een frisse verschijning in televisieland", valt op de site van het blad te lezen. "Shelly is natuurlijk een prachtige vrouw, maar is ook spontaan, enthousiast en grappig. Allemaal factoren die mannen belangrijk vinden in een vrouw", meent Riemens.

"Ze is het type girl next door. Dat maakt haar benaderbaar en bereikbaar en ik denk dat dit naast haar sprankelende uiterlijk één van de redenen is dat ze door onze lezers is verkozen tot nummer één in de FHM500."

Sterk werd bekend als presentator van RTL Boulevard en deelnemer aan Expeditie Robinson.Tegenwoordig is ze het gezicht van SBS Shownieuws.