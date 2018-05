Prometheus gebruikt ten onrechte Volkskrant-'recensie' voor boekreclame

In posters van de roman Bestsellerboy wordt in grote letters het woord 'verpletterend' gebruikt, wat afkomstig zou zijn uit een recensie van de Volkskrant. De krant heeft echter nooit een recensie over het boek gepubliceerd, schrijven zij donderdag.

Uit navraag door de krant bij de uitgeverij blijkt dat de uitspraak afkomstig is uit een mail van journalist Steffie Kouters, die Bouzamour voor de Volkskrant interviewde. De auteur vroeg aan Kouters wat zij van de roman vond, waarop zij de uitspraak in haar mail gebruikte.

Volgens de journalist bedoelde zij dit "dubbelzinnig". "Ik ben verbijsterd. Het is onfatsoenlijk en onwettig dat er uit mijn privémail is geciteerd voor een promotiecampagne. Meer wil ik er niet over zeggen."

Excuses

Bouzamour heeft de mail vervolgens doorgestuurd naar de uitgeverij, die het in de reclameposter gebruikte. De posters werden voor publicatie van het interview gedrukt.

"We hadden eerst moeten controleren of het woord 'verpletterend' ook in de krant werd gebruikt", zegt Job Lisman, hoofdredacteur van Prometheus. "Maar dat is helaas niet gebeurd. Vanzelfsprekend willen we dat quotes correct geciteerd worden."

De uitgeverij heeft zijn excuses aangeboden en gezegd dat de posters "zo snel mogelijk worden verwijderd en worden vervangen door posters met een andere quote".