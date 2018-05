Humberto Tan verlengt contract bij RTL met drie jaar

Ook wordt hij de nieuwe presentator van Dance Dance Dance.

Het nieuws over de verlenging komt vlak voor de laatste uitzending van RTL Late Night met Tan als presentator, die vrijdag 8 juni uitgezonden wordt.

"Ondanks de moeilijke beslissing om te stoppen met Late Night, is er nooit enige twijfel geweest over de talenten van Humberto", aldus topman Sven Sauvé van RTL.

"De gesprekken over de toekomst waren we al gestart en ik ben heel blij dat we onze succesvolle samenwerking voor meerdere jaren voortzetten. Humberto is een multitalent dat oprecht geïnteresseerd is in mensen en boordevol energie en nieuwe ideeën zit. Zo'n alleskunner hoort gewoon bij RTL."

Enthousiast

Tan is blij met zijn nieuwe uitdaging. "Waar een deur dicht gaat, gaat altijd een nieuwe deur open. Dat bleek gewoon binnen RTL te zijn. Nieuwe kansen waar ik enthousiast over ben, zowel op het vlak van presenteren als het ontwikkelen van nieuwe programma's."

"Wat het laatste betreft kan ik alvast zeggen dat ik mijn interesse in persoonlijke verhalen ga combineren met reizen. Kortom, ik kijk met veel plezier uit naar een nieuwe periode van drie jaar bij RTL", aldus de 52-jarige Tan.

RTL besloot in februari vanwege de slechte kijkcijfers te stoppen met Tan als presentator van RTL Late Night. Hij zal worden opgevolgd door Nieuwsuur-presentator Twan Huys.