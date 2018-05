Familie Michael Jackson maakt bezwaar tegen uitzenden documentaire

In een verklaring van de erfgenamen, die in bezit is van Variety, wordt de documentairemakers ook verweten dat ze illegaal gebruik maken van beeld- en muziekrechten.

Producent ABC ontkent dat, maar heeft uit voorzorg wel een foto van Jackson verwijderd uit de promotie voor de documentaire.

ABC trekt zich verder niets aan van het bezwaar en zendt de documentaire The Last Days of Michael Jackson 'gewoon' uit. De Amerikaanse zender verklaart dat er in het programma, dat men beschouwt als een "journalistiek werk over een nieuwswaardig onderwerp", nieuwe informatie over de laatste dagen van de Thriller-zanger boven water komt.

Jackson overleed in 2009 op vijftigjarige leeftijd aan de gevolgen van een hartstilstand die veroorzaakt werd door een overdosis propofol.