Art Rooijakkers vindt 'cash' die hij bij RTL krijgt 'ook wel fijn'

Toch noemt hij zijn nieuwe baan "doodeng". "Ik dacht: ik heb zin in nieuwe energie en ik kan keihard op mijn bek gaan hier", zei Rooijakkers in RTL Boulevard.

"Niet dat ik daar zin in heb, maar wel om die spanning te voelen en die nieuwe energie te voelen. Dus dat was een overweging."

Welke programma's Rooijakkers allemaal gaat maken bij RTL is nog niet bekend. "Er zijn allerlei programma's waar ik mee bezig was bij AVROTROS en RTL heeft allerlei wensen en die zijn we nu in elkaar aan het schuiven en dat heet ontwikkelen. Dus we zijn nu aan het nadenken wat ik allemaal kan doen."

De presentator stelde in ieder geval dat hij niet de presentatie van Temptation Island, RTL Boulevard of Expeditie Robinson gaat doen.