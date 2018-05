Yolanthe Sneijder-Cabau speelt hoofdrol in politieserie SBS6

Sneijder-Cabau speelt net als Belinda van der Stoep een rechercheur en Loes Haverkort is te zien als officier van justitie. DNA zijn de beginletters van de voornamen van hun personages. De drie zijn bevriend en werkzaam in Amsterdam Oost.

Ook de privélevens van de personages komen in de dramaserie aan bod. "Seks, relaties, verlangens en ambities; alles komt voorbij en wordt onverbloemd besproken", beschrijft SBS de serie in een persbericht.

Matteo van der Grijn speelt een rechercheur in de serie en Hans Kesting is te zien als schouwarts. Sneijder-Cabau liet op haar Instagrampagina woensdag al zien, dat ze druk bezig is met de opnames van de serie, die in 2019 te zien is. Wanneer precies, is nog niet bekend.