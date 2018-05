Studio 100 eist excuses van Greenpeace voor parodie op Maya de Bij

Mediabedrijf Studio 100 is hier niet blij mee en eist excuses van Greenpeace, schrijft De Standaard woensdag.

Van bijna alle Studio 100-figuren wordt merchandise verkocht, zoals speelgoed, kleding, maar ook voedsel. Maya de Bij wordt afgebeeld op vleeswaren en daar is Greenpeace niet blij mee. Het mediabedrijf heeft al een aantal maanden contact met de milieu-organisatie, die er bij Studio 100 op aandringt over te stappen op vegetarische producten, met name plantaardig broodbeleg. Studio 100-directeur Hans Bourlon wil het overwegen, maar wil niet overschakelen naar louter vegetarische producten.

De video, waarin wordt gesuggereerd dat er ook Maya de Bij-sigaretten bestaan, noemt Bourlon tegenover De Standaard "buiten proportie".

"Roken, waarvan de schadelijke effecten niet ter discussie staan, koppelen aan Maya de Bij is kwalijk. Bij kinderen die niet kunnen lezen blijft alleen dat beeld hangen. We krijgen nu al boze reacties op Facebook met de vraag waar we mee bezig zijn. Mensen zien niet dat het van Greenpeace komt."

Volgens Bourlon zijn excuses van Greenpeace op zijn plaats. De milieu-organisatie heeft nog niet op de commotie gereageerd.