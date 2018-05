Huiswerkapp door ANP op vingers getikt vanwege misleidende persberichten

"Dit was bedoeld om te suggereren dat het bericht afkomstig was van ANP Pers Support", laat het persbureau dinsdag weten. In één van de berichten werd onterecht gesuggereerd dat ANP de afzender van de berichten zou zijn, aldus het persbureau.

ANP Pers Support is een dienst die door ANP wordt aangeboden aan bedrijven. Tegen betaling kunnen zij nieuws onder de aandacht brengen van alle journalisten die toegang hebben tot de nieuwsberichten van het ANP.

Mr. Chadd maakte ten onrechte gebruik van e-mailadressen uit de database van ANP Pers Support en stuurde persberichten van de door hen geregistreerde e-mailadressen anpperssupport@cloudmailer.nl en simone.jansen@cloudmailer.nl.

Excuses

"Mr. Chadd heeft onbevoegd gehandeld en perscontacten, zoals beheerd door ANP Pers Support, onbevoegd gebruikt", aldus het ANP. "Daarnaast zijn in het bericht citaten opgenomen die in werkelijkheid nooit door de betreffende partijen zijn afgegeven."

Mr. Chadd heeft inmiddels excuses gemaakt. "Wij betreuren het dat er gebruik gemaakt is van de naam van het ANP door één van onze medewerkers. Wij als directie zijn niet betrokken geweest bij deze actie, maar zullen ervoor waken en zorgen dat dit niet weer gebeurt. De medewerker in kwestie is op non-actief gesteld", aldus Jan Kuipers en Kim van der Esch, oprichters van Mr. Chadd.