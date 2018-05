Dries Roelvink gaat columns schrijven voor Story

Dat maakt Story dinsdagochtend bekend. "Met mijn wekelijkse column in Story is de Roelvink-cirkel rond", zegt de 59-jarige Roelvink.

"Want reeds in 1985, alweer 33 jaar geleden, verscheen er in dit blad voor het eerst een artikel over een zingende voetballer... en dat was ik."

Story-hoofdredacteur Guido den Aantrekker zegt "verheugd" te zijn Roelvink in zijn team te mogen verwelkomen. "Niet alleen omdat Dries een echte verhalenverteller is die over herkenbare dingen schrijft, maar ook omdat ik Dries ken als een goudeerlijke showbizzcollega, die altijd probeert overal een positieve draai aan te geven."

De eerste column van de zanger is in de editie van dinsdag 22 mei te lezen.