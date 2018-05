Barack Obama tekent overeenkomst met Netflix voor produceren films

Het gaat om een meerjarige overeenkomst, laat Netflix maandag weten.

De inhoud van de films en series is nog niet bekend. Wel zal er "mogelijk" ook sprake zijn van documentaires en docuseries.

Eerder dit jaar werd al bekend dat de voormalige president en zijn vrouw met Netflix in gesprek waren over een eigen serie. "Ze hebben altijd geloofd in de kracht van verhalen vertellen en doorgeven," zei Eric Schultz, een voormalig adviseur van Obama, toen.

Verhalen delen

In een verklaring laat Obama weten dat hij in zijn tijd als president veel fascinerende mensen heeft ontmoet. "Daarom zijn Michelle en ik zo enthousiast dat we nu partners zijn met Netflix. We hopen dat we getalenteerde mensen kunnen helpen met het delen van hun verhaal met de wereld."

Obama was van januari 2009 tot januari 2017 president van de Verenigde Staten. Samen met zijn vrouw heeft hij twee dochters gekregen.