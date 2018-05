Monty Python-lid Michael Palin rondt documentaire over Noord-Korea af

De Britse acteur, die deel uitmaakte van het opgeheven legendarische, komische collectief Monty Python, werkte in opdracht van Channel 5 in totaal twee jaar aan de documentaire.

Weinig westerlingen krijgen toegang tot het geïsoleerde land, dat door Kim Jong-un wordt geregeerd.

"Ik kon dit aanbod gewoon niet weigeren", zegt Palin in een interview met The Hollywood Reporter. "Dit land is zo vaak in het nieuws. Toch weten we er eigenlijk helemaal niets van. Dat we een blik konden werpen op het alledaagse leven in dit land, heeft onze ogen geopend en ik denk dat de kijkers dat ook zullen ervaren."

Historische ontmoeting

Het is niet duidelijk hoe de 75-jarige Palin de recente historische ontmoeting tussen de leiders van Noord- en Zuid-Korea in beeld zal brengen.

Kim Jong-un en president Moon Jae-in gingen eind april met elkaar in gesprek en besloten te streven naar een permanente vrede.