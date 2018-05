Caro Emerald maakt debuut als jurylid in nieuwe talentenjacht RTL 4

Voor Caro Emerald wordt The Talent Project haar eerste klus voor televisie. De zangeres brak in 2010 in Nederland en Europa door met haar debuutalbum Deleted Scenes From The Cutting Room Floor. Binnen een jaar verkocht ze meer dan 250.000 exemplaren.

"The Talent Project biedt een fantastisch platform voor jong talent waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan ontwikkeling", zegt Emerald. "Ik weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om zo’n kans te krijgen, want dat kan het verschil maken. Dat maakt het zo bijzonder voor mij om aan dit programma mee te werken."

Opleiding

In The Talent Project worden de geselecteerde kandidaten in honderd dagen opgeleid. De zangers en zangeressen krijgen op de 'academy' hulp, coaching en begeleiding van professionals. "Wij beoordelen niet hoe goed iemand nu is, maar proberen in te schatten hoe goed iemand kan worden", aldus Roel van Velzen.

De zesdelige show wordt gepresenteerd door Johnny de Mol en Yolanthe Sneijder-Cabau. Het programma verschijnt in het najaar op de buis.