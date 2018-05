Dennis Storm 'miste vrije hand' bij maken programma's

Dat vertelt de voormalig 3 Op Reis-presentator (32), die momenteel werkt als meubelmaker, fotograaf en schrijver, in gesprek in Het Parool.

"Ik vind vooral het maakproces interessant; ik ben niet voor niets begonnen als regisseur", aldus Storm. "Toen ik werd gevraagd reisprogramma's te maken, was dat een kans die ik niet kon laten lopen. Je bent jong, komt ergens in terecht, het balletje gaat rollen en ineens ben je tien jaar verder - zo gaan die dingen."

Na zijn televisiewerk schreef Storm een boek over minimalisme, dat deze week is verschenen. "Tijdens mijn reizen ontdekte ik dat ik me in minimalistisch ingerichte hotelkamers heel fijn voelde. (...) Dat wilde ik thuis ook: leven alsof je op vakantie bent, met alleen spullen die essentieel zijn."

Rigoreuze stap

Het stoppen met televisiewerk was in het omgooien van zijn levensstijl hiervoor de "meest rigoreuze stap", vertelt Storm. Toch sluit de voormalig BNN-presentator niet uit dat hij ooit weer in de media gaat werken.

"Zeg nooit nooit, maar op dit moment zie ik het niet gebeuren. Af en toe voel ik de wens om weer te gaan regisseren of denk ik na over formats, maar ik vind het prima zoals het nu gaat."

Storm begon in 2004 met zijn presentatiewerk en was daarna te zien in programma's als Spuiten en Slikken en Try before you die. Hij nam in 2016 afscheid van zijn televisiecarrière. Hij woont samen met zijn vriendin en twee kinderen.